اسرائيل الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مصر أطلقها الحوثيون

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ "الصواريخ والطائرات المسيّرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عن"سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا". ولفت الى ان "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لـ6 أفراد"، مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمه.

وذكر أن نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة بحادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت أن 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، مما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا".

وأشار إلى أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تقوم بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة