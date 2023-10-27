عاجل.. غزة تُباد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما وحشياً وغير مسبوق على قطاع غزة

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت قناة روسيا اليوم بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما وحشيا وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بسقوط عشرات الشهداء والجرحى وانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وبحسب ما قاله مراسل القناة تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الدفاع الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وأفاد مراسلنا بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وأفاد مراسلنا بتجدد الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية في قطاع غزة.

ويطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط أنباء عن تقدم لعدد من الآليات شرق بلدة بيت حانون.

ويفيد عدد من وسائل التواصل والنشطاء الفلسطينيين من غزة، بأن عددا من الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه قطاع غزة شرقي جباليا وبيت حانون.