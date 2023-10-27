مظاهرات احتجاجية حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية تنديدا بجرائم العدو الصهيوني على أبناء غزة

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انطلقت اليوم الجمعة في عدد من المدن اليمنية، مظاهرات شعبية واسعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
وخرج الآلاف في تظاهرات بمحافظات تعز، صنعاء، مأرب، الحديدة، الضالع، حجة، لحج، صعدة، إب، حضرموت رافعين الأعلام الفلسطينية والشعارات التضامنية مع سكان قطاع غزة المحاصرين، الذين يتعرضون لمجازر إسرائيلية لم تتوقف منذ ثلاثة أسابيع.
وردد المشاركين في التظاهرات التي انطلقت من بعد صلاة الجمعة هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المستشفيات والأحياء السكنية والبنية التحتية بقطاع غزة، كما رفعوا صورا للضحايا الأطفال جراء الحرب الدموية.
واستنكر المتظاهرون صمت وتخاذل المجتمع العربي والإسلامي والدولي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الصهاينة.
كما استنكروا تقديم العتاد العسكري الغربي اللامحدود بقيادة أمريكا للكيان المحتل بهدف ذبح وتصفية أبناء الشعب الفلسطيني.