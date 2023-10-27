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قالت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، إن 6 أشخاص أُصيبوا جراء سقوط جسم متفجر في الساعات الأولى من الصباح داخل مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
وأضافت الوزارة في بيان أن الإصابات كلها طفيفة، وغادر 4 مصابين المستشفى بالفعل بعد تلقي العلاج ومن المنتظَر خروج المصابين الآخرين خلال الساعات المقبلة.
وفي وقت سابق نقل تلفزيون "القاهرة الإخبارية" عن مصادر وصفها بالمطلعة أن صاروخاً سقط في مدينة طابا ضرب مبنى إسعاف المدينة والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا. ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن مصدر سيادي مصري القول إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ "فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها"، وإن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.