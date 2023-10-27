جيش العدو الإسرائيلي يعلن توسيع العلميات البرية بغزة وحماس تدعو لـ”النفير العام” بالعالم

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تزامناً مع أعنف موجة قصف منذ بدء الحرب، أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن توسيع العملية البرية بغزة ليلة اليوم الجمعة، فيما طالبت حركة حماس من جميع المسلمين بالعالم “النفير العام”.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر متحدثيه الرسميين “استمراراً للعمليات الهجومية التي قمنا بها في الأيام الأخيرة، توسع القوات البرية الأعمال البرية مساء اليوم”.
وأضاف: “في الساعات الأخيرة، كثّفنا الغارات في غزة. ويشنّ سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية”.
واختتم: “يعمل الجيش الإسرائيلي بمنتهى القوة، وعلى جميع الأصعدة، سعياً لتحقيق أهداف الحرب”. وجدد متحدث الجيش الإسرائيلي دعوة سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع.
وجاء ذلك تزامناً مع قصف جوي وبريد وبحري عنيف استهدف منطقة شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في كل القطاع.
من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر منصة إكس، أنه فقد الاتصال مع غرفة العمليات في غزة بعد قطع إسرائيل لكل الاتصالات الأرضية والهوائية والإنترنت، وسط مخاوف من ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين المحاصرين.
حماس تدعو للنفير العام
من جانبها أصدرت حركة “حماس” مساء اليوم الجمعة بياناً بشأن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وقالت حركة “حماس” في بيانها: “قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية، يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم”.