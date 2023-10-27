شرطة المهرة تفشل تهريب أجهزة لتشويش المسيّرات في طريقها للحوثي

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفشلت شرطة محافظة المهرة تهريب أجهزة تشويش للطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي قادمة من سلطنة عمان.

وذكرت مصادر أمنية، أن أجهزة التشويش تم ضبطها في منفذ شحن الحدودي مع السلطنة. مشيرة إلى أنه تم ضبط الشحنة داخل 20 صندوقاً على متن شاحنة نقل في طريقها إلى مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.