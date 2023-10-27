شرطة المهرة تفشل تهريب أجهزة لتشويش المسيّرات في طريقها للحوثي

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أفشلت شرطة محافظة المهرة تهريب أجهزة تشويش للطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي قادمة من سلطنة عمان.
وذكرت مصادر أمنية، أن أجهزة التشويش تم ضبطها في منفذ شحن الحدودي مع السلطنة. مشيرة إلى أنه تم ضبط الشحنة داخل 20 صندوقاً على متن شاحنة نقل في طريقها إلى مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.