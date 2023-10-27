بعد اتصالاتها مع حماس وغضب تل أبيب.. بيان روسي “شديد اللهجة”

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في بيان يحمل لهجة “شديدة”، أدانت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، محاولات اتهام موسكو بـ”دعم الإرهاب”، في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط للمساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت السفارة الروسية لدى تل أبيب في بيان رسمي أن “محاولات اتهام روسيا بدعم الإرهاب في سياق اتصالاتها في منطقة الشرق الأوسط غير مقبولة، فالجانب الروسي يدين العنف ضد المدنيين بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة أتى”.

وأضاف البيان: “موقف روسيا ثابت وغير قابل للتغيير، وقد تم تأكيده مراراً وتكراراً على جميع المستويات، فنحن ندين بشدة استخدام الأساليب الإرهابية، بما في ذلك قتل المدنيين، واحتجاز النساء والمسنين والأطفال كرهائن، والذين يجب إطلاق سراحهم، ونؤكد أن استخدام جميع أشكال العنف ضد المدنيين أمر غير مقبول، بغض النظر عن الجهة المعتدية”.

وتابع البيان: “نعتبر محاولات اتهامنا بدعم الإرهاب غير مقبولة تهدف إلى تشويه وتقويض نهجنا ومبادئنا، والتشكيك في مصداقية مساعينا الرامية لإيجاد حلول سريعة لأهم القضايا الإنسانية العاجلة وذات الأولوية والتي تلبي مصالح مواطني روسيا وفلسطين وإسرائيل في هذا الصراع، إلى جانب الدول الأخرى”.

وتأتي هذه الاتهامات عقب زيارة وفد من حركة حماس إلى موسكو، حيث وصل عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق الخميس إلى روسيا على رأس وفد قيادي، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.