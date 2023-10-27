صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة :حماس في طريقها للنصر وإسرائيل ضعيفه ولا تجرؤ على المواجهة

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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ذكرت صحيفة إيطالية بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في طريقها للنصر بينما إسرائيل ضعيفه ولن تستطيع ولا تجرؤ على مواجهة سرب واحد من حماس.



ورأى مقال نشرته صحيفة لاستامبا الإيطالية بعنوان "حماس في طريقها الى النصر"ترجمه للعربية"مأرب برس "بأن كل الأخبار التي تنقلها الصحف والمحطات المحليه والإقليمية والعالمية وكل المشاهد في الفيديوهات التي تصل من غزه تشير إلى ان "حماس في طريقها إلى النصر".



وأوضحت الصحيفة بأنه "بات من الواضح بأن تأخير الدخول البري لغزه عدة مرات ما هو إلا خوف وعدم جاهزية الجيش الإسرائيلي لا بل وأن إسرائيل باتت مقتنعه من خلال أجهزة استخباراتها بأن حماس افتعلت واشعلت فتيل الحرب لكي يعملوا على سحب قوات العدو إلى داخل القطاع وذلك لتبدأ الحرب بشكل فعلي في منطقه تتساوى بها موازين القوى بعض الشئ.



وتابعت الصحيفة بالقول :حماس عملت على إعداد وتهيئة اهل قطاع غزه (جدار الدفاع الأول) على مثل هذه المصائب وعلى تحملها وعلى الثبات وعلى انتظار الموت الذي هو في نظرهم(كمسلمين) انتقاء إلهي لا يحدث إلا لمن كان ربه راض عنه،اي ان هذه المشاهد المختلطه ما بين الموت بكافة أشكاله والتفجيرات والقصف بكافة مسمياته ما هو إلا جائزه ربانيه (حسب معتقدهم الديني) لا ينالها الا خاصة منهم وهم مهيئون تماما لإستقبال/لا بل لإنتظار حدوث هذه "الكوارث"او "إلاباده الجماعيه" حسب مفهومنا الدنيوي.



وأضافت الصحيفة بإن هذا الإعداد يوازي طائرات الجيش الإسرائيلي المقاتله وهو بمثابة سلاح فتاك تستخدمه حركة حماس التحرريه وهذا جزء من خطه تم الإعداد لها منذ عشرات السنين وليس وليد اللحظه .

واعتبرت الصحيفة بإن الدخول البري سيعمل على تعطيل قوة الدبابات والطائرات وسيكون الإعتماد فيه على القوى الراجله التي ستدخل القطاع محمله بكل متطلبات الرعب والخوف من مقاتلين حماس الغير معروف أماكنهم ولا مراكز تجمعهم ولا معداتهم القتاليه ولا حتى اعدادهم واستعداداتهم.



وأضافت :لن تستطيع توزيع الحلوى أو إلقاء الهتافات أو الثبات أو عدم الهروب في مثل هذه الكوارث الا عن طريق الإعداد والاستعداد عبر سنوات عديده وعبر جهد كبير وهذا واضح ونراه في كل بث أو تصوير يومي ...اذا فإن المدنيين مستعدون نفسيا وبدنيا الى كل هذه الأمور لا بل هم ينتظرونها.



وأوضحت الصحيفة بان حماس قامت بتجهيز قواتها تحت الأرض عسكريا ولوجستيا ولديها مستودعات غذائيه في الانفاق تكاد تكفيها لسنوات وليس اشهر.

وذكرت الصحيفة بأن انتصار اسرائيل في هذه الحرب لن يتحقق إلا في حال القضاء التام على كل شئ يخص حماس(ايدولوجيا معتقدات ثوابت اشخاص معدات،انفاق،دعم خارجي ...الخ)وحتى انه يتوجب على اسرائيل إلقاء كامل البشر في قطاع غزه في البحر وهذا ما لا يمكن حدوثه نهائيا.



ومضت :الجوله الأولى في الحرب كانت دخول كتائب القسام إلى مستوطنات غلاف غزه وقد شاهدنا جميعا ما حدث،،اما الجوله الثانية فقد كان هجوم الجيش الإسرائيلي على المدنيين من قطاع غزه وقد دمر وقتل وسيدمر ويقتل المزيد من المدنيين ولكن من الملاحظ والمعروف لدى الجميع أن جيش الإحتلال لم يصيب اي ثكنه عسكريه أو نفق او سلاح أو حتى أنه لم يتعرف على مدخل واحد من مداخل الأنفاق التابعه لحماس وبذلك فإن حماس لغاية الآن لم تصاب ولم تنفذ مواردها العسكريه ابدا وحتى ان حماس لم تخرج بكامل قوتها ولا بكامل عتادها الذي تخبأه للدخول البري المرتقب والهدف الرئيسي لهم.

ولفتت الصحيفة إلى إن تحريك البوارج الأمريكية والبريطانية وإرسال مساعدات حربية وماليه وحضور رؤساء العالم الغربي شخصيا إلى إسرائيل يحمل رسائل كثيره، اهم هذه الرسائل ان إسرائيل ضعيفه ولن تستطيع ولا تجرؤ على مواجهة سرب واحد من حماس الا بمساعدة امريكيه اوروبيه وهذا ما لن نشاهده ابدا.

وأضافت الصحيفة :نعم حماس لم تجهز الشعب ماديا ولوجستيا وطبيا لهذه الحرب وذلك للحفاظ على عنصر المفاجئه ولكي لا تثير الشبهات حول نفسها أثناء عملية التخطيط ولكنها تعلم بأن المسانده الدولية من حلفائها ستعمل على تأمين الغذاء والدواء والمعونه شيئا فشيئا وهذا واضح من خلال البدء بتعزيز القطاع بالمساعدات من خلال معبر رفح وهذه أيضآ جزء من الخطه وليست عبثيه .

وأشارت الصحيفة الى ان تحول الرأي العام الدولي لصالح المدنيين في غزه هو جزء من خطة الحرب التي تقودها حماس وهذا واضح من خلال انقسام الرأي العام الغربي وحتى واضح من تصريحات بايدن في آخر يومين.