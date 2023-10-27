اللواء طيمس: العسكرية الأولى ستظل سياج منيع لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في حضرموت

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال قائد المنطقة اللواء الركن صالح طيمس، أن المنطقة العسكرية الأولى، ستظل السياج المنيع لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار بالوادي والصحراء وحضرموت.

جاء ذلك خلال اختتام، المنطقة العسكرية الأولى بوادي محافظة حضرموت، الخميس، اللقاء التشاوري الأول لقادة الوحدات بالمنطقة في اطار خطة التدريب العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي للعام التدريبي 2023م.

كما أعرب طيمس عن أمله في أن تساهم التوصيات في رفد وتعزيز الخطط الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار بمناطق انتشار المنطقة العسكرية الأولى ورفع الجاهزية القتالية للوحدات.

تأتي تصريحات اللواء طيمس، في ظل التهديدات المستمرة من قبل المجلس الانتقالي، وقيادته بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من محافظة حضرموت.