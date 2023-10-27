مجلس القضاء الأعلى يرفع الحصانة عن أحد القضاة ويحيل آخر إلى مجلس المحاسبة

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة سيطرة الحكومة، رفع الحصانة عن أحد القضاة وإحالة آخر إلى مجلس المحاسبة.

وقال إعلام السلطة القضائية، إن مجلس القضاء الأعلى عقد يوم الخميس اجتماعه الدوري، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس. وفي الاجتماع الذي شارك فيه وزير العدل القاضي بدر العارضة، عبر الاتصال المرئي، وافق المجلس على نقل القاضي "خالد أحمد محمد البيتي" للعمل وكيلاً لنيابة الضرائب والجمارك والأوقاف، في محافظة عدن.

وأكد وافق المجلس على رفع الحصانة عن أحد القضاة، وإحالة قاضٍ آخر إلى مجلس المحاسبة، (دون الإشارة إلى هويتهما).

كما ناقش المجلس عددا من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة وأحالها إلى اللجنة المعنية بدراسة التظلمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها عدد من القرارات اللازمة التي من شأنها أن تدفع لتحسين العمل القضائي في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة.