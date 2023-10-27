القسام تقصف إسرائيل الآن (شاهد فيديو للحظة سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب)

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت"كتائب القسام" اليوم الجمعة توجيه ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيانها: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

انقر هنا لمشاهدة الفيديو.. لحظة سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب"

واعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن إصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب جراء القصف الصاروخي الأخير.

واصيب 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى في تل أبيب.