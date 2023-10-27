غارات جديدة على غزة اليوم الجمعة تخلف عشرات الشهداء والجرحى

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استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء في اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
ووفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية(وفا) فقد استشهد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأربع سيدات ومسنان، في غارات استهدفت منزلين أحدهما لعائلة محيسن في حي الأمل، والثاني لعائلة العلمي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ منزلا لعائلة ياسين على رؤوس ساكنيه في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال عدد منهم تحت الركام.
واستشهد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، بُعيد استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو شحمة في منطقة معن بخان يونس، إضافة إلى وقوع إصابات بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو ناموس في المخيم الغربي بخان يونس.
كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وكانت مستشفيات قطاع غزة أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 7028 مواطنا استشهدوا، منهم 2913 طفلا و1709 امرأة و397 مسنا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7تشرين أول/أكتوبر الجاري .