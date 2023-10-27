''قوات العدو فرت باتجاه البحر'' بلاغ عسكري عاجل لكتائب عز الدين القسام

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كتائب الشهيد عز الدين القسام في بلاغ عسكري اليوم:

"حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر."