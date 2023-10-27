أيا صوفيا ومساجد اسطنبول تتضامن مع غزة

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نظمت مساجد مدينة إسطنبول كافة مساء الخميس، برنامجاً تضامنياً من أجل فلسطين، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.
وقرأت مساجد المدينة كافة سورة الفتح، والفاتحة على أرواح الفلسطينيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونُظم البرنامج التضامني قُبيل صلاة العشاء، وتخللته صلوات وأدعية وابتهالات دينية.
ومن المساجد المشاركة في البرنامج: أيا صوفيا، والسلطان أحمد، والفاتح، وتقسيم، وبيوك تشكمجه.
ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.