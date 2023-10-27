وزارة الأوقاف تصدر قرارت عاجلة في إيقاف 9 منشآت لمخالفتها أنظمة ولوائح العمرة

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قررت وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، إيقاف تسع منشآت عمرة خالفت نظام العمرة بما يهدد سلامة وحقوق المعتمرين.
وورد في إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد- قطاع الحج والعمرة _ أنه وبناء على الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال العمرة والتعليمات المتعلقة بعمل الوكيل الافتراضي الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى التعميمات الصادرة من قبلنا سابقاً بشأن منع إصدار تأشيرات المعتمرين عبر الوكيل الافتراضي حرصاً على أمن وسلامة وحقوق المعتمرين فقد تقرر الاتي:
1_ إيقاف عمل المنشآت التي قامت بإصدار تأشيرات العمرة عبر الوكيل الافتراضي من شركات خارجية ليس لها علاقة بالجمهورية اليمنية، بعد صدور التعاميم المانعة لذلك لمدة شهر وإلغاء عقودها مع الشركات السعودية المتعاقدة معها وهي كالتالي:
1_سماء الحرمين
2-الفتح
3-أرض المهرة
4-أفق الدولية
5-الحرمين
6-المسار الذهبي
7-المودة
8-مكتب فرحان
9-العنتري
2_عدم قبول أي عقود جديدة مع الشركات السعودية التي قامت بإصدار تأشيرات المعتمرين عبر الوكيل الافتراضي بعد صدور التعميم، وسيتم مخاطبة وزارة الحج والعمرة السعودية بأسمائها لاتخاذ اللازم حسب التفاهمات السابقة بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سير عمل العمرة على الوجه الأمثل و بما يؤدي إلى ضمان حقوق ضيوف الرحمن، وأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.
كما شددت على المنشآت في حال تكرار المخالفة سيتم شطب المنشأة نهائياً وإيقافها من مزاولة نشاط الحج والعمرة في المواسم القادمة.