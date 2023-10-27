مانشستر يونايتد يعلن عن أرباح قياسية

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أرباح قياسية وصلت إلى 4ر648 مليون جنيه إسترليني (6ر784 مليون دولار) بنهاية السنة المالية في 30 حزيران / يونيو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الأرباح ارتفعت بنسبة 11 بالمئة عن العام الماضي، وحطمت الرقم القياسي السابق المسجل للنادي في عام 2019، لكن مانشستر يونايتد كشف عن خسائر وصلت إلى 1ر42 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي تلك الأرباح القياسية للنادي رغم تواجده الموسم الماضي في بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقل أرباحها كثيرا عن بطولة دوري أبطال أوروبا التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي.

وتوقع النادي أن تتراوح الإيرادات لموسم 2023/2024 ما بين 650 مليون جنيه إسترليني و680 مليون.

ويأتي الإعلان عن تلك الأرباح في الوقت الذي ذكرت تقارير اقتراب رجل الأعمال جيم راتكليف، مؤسس شركة "إينوس" للمواد الكيميائية من الاستحواذ على حصة بنسبة 25 بالمئة في النادي.