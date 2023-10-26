فلسطين ترد على بايدن بعد شكوكه بأرقام شهداء غزة بوثيقة من 212 صفحة

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بعد أن شكك الرئيس الأمريكي، جو بايدن وإسرائيل في أرقام القتلى المعلنة في غزة، أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينياً استشهدوا في القصف الإسرائيلي.
والوثيقة التي تضم أسماء وأرقام بطاقات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 20 يوماً على قطاع غزة، بعد تشكيك بايدن، بصحة الأرقام المعلن عنها لأعداد الضحايا.
وأمس الأربعاء، قال بايدن: إنه “لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون” في قطاع غزة، مضيفاً: “ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى”، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.
وتابع: “لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا، وهذا هو ثمن الحرب”.
فيما لم يوضح الرئيس الأمريكي سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون.
كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس: “أشك في أرقام القتلى التي تصدرها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس”.
وتجاوزت حصيلة الضحايا في قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي عتبة الـ7 آلاف قتيل منذ السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسنا”.
وأضافت أنه تم تسجيل “إصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري”.
وتشن إسرائيل قصفاً مكثفاً وعنيفاً على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم المباغت لحركة حماس.
وشنّت حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص قضوا في اليوم الأول من الهجوم.