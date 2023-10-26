منظمة تدعو إلى فتح تحقيق فوري لتوضيح ظروف وفاة أحد موظفيها أثناء الاحتجاز بصنعاء

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت منظمة رعاية الأطفال يوم الخميس إنها تشعر بالحزن الشديد لتأكيد وفاة أحد موظفيها الذي توفي أثناء احتجازه في اليمن، وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري.

وأكدت في بيان لها، أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في اليمن، هشام الحكيمي، كان قد اعتقل في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي خارج أوقات عمله في المنظمة.

وأضافت أن على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلته والممثلين القانونيين وفريق منظمة رعاية الأطفال، لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها، لافتة إلى أنه ولم يتم توجيه أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل السلطات أو تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء.

وأعلنت المنظمة أنها ستعلق عملياتها في شمال اليمن بأثر فوري، (في مناطق سيطرة الحوثيين).

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، قد اتهمت الحوثيين بتصفية الموظف في المنظمة الدولية.