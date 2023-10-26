وفد من حماس يطير إلى موسكو وهذا ما سيبحثه

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وفداً من حركة حماس وصل إلى موسكو، اليوم الخميس.

ووصل وفد قيادي من الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بعدد من القيادات الروسية، لبحث وقف التصعيد الجاري حالياً من قبل الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وتأتي الزيارة بوقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط.

وقال بوتين في تصريحات أدلى بها في اجتماع في الكرملين مع زعماء دينيين روس من عقائد مختلفة إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون.



وشدد على أن “إراقة الدماء في المنطقة لا بد أن تتوقف”، مضيفا أنه “أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك، فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير”.



وتابع بوتين قائلا: “مهمتنا اليوم، مهمتنا الرئيسية، هي وقف إراقة الدماء والعنف، وإلا سيكون مزيد من تصعيد الأزمة محفوفا بعواقب وخيمة وشديدة الخطورة والدمار. ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط. بل قد يمتد الأمر ليتخطى حدود تلك المنطقة”.