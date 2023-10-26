وفد من حماس يطير إلى موسكو وهذا ما سيبحثه

عن معركة إيرز.. القسام تباغت الإحتلال بعملية نوعية وتنجح في تحييد سلاح الجو كتائب القسام تنشر ملخصا لمعركة "إيرز" رئيس مجلس القيادة يعود إلى عدن تزامنا مع انهيار كبير للعملة الوطنية اليمن تحذر من هجوم إسرائيل البري على غزة وتداعياته على المنطقة (بيان) موقعة الكلاسيكو وهدف الوقت القاتل عاجل.. حلف قبائل حضرموت يحذر من كوارث وصراع داخلي ويؤكد: ''الإمارات تستخدم المال والقوة لفرض أجندتها بالمحافظة'' بينهم 3342 طفلا.. ضحايا العدوان المستمر على غزة يتخطى 8 آلاف شهيد تعرف عليها.. ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب على غزة إحداها هزيمة واضحة لإسرائيل بلاغ عسكري للقسام المليشيات تصفي مختطفا في معتقلاتها وأسرتة توجة مناشدة إنسانية عاجلة
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وفداً من حركة حماس وصل إلى موسكو، اليوم الخميس.
ووصل وفد قيادي من الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بعدد من القيادات الروسية، لبحث وقف التصعيد الجاري حالياً من قبل الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوسائل إعلام روسية.
وتأتي الزيارة بوقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط.
وقال بوتين في تصريحات أدلى بها في اجتماع في الكرملين مع زعماء دينيين روس من عقائد مختلفة إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون.
وشدد على أن “إراقة الدماء في المنطقة لا بد أن تتوقف”، مضيفا أنه “أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك، فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير”.
وتابع بوتين قائلا: “مهمتنا اليوم، مهمتنا الرئيسية، هي وقف إراقة الدماء والعنف، وإلا سيكون مزيد من تصعيد الأزمة محفوفا بعواقب وخيمة وشديدة الخطورة والدمار. ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط. بل قد يمتد الأمر ليتخطى حدود تلك المنطقة”.