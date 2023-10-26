أمريكا تقدم “عرضاً مغرياً” لدولة عربية مقابل نشر مقاتلات لدعم العدو الصهيوني

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1475

وسط الترقب الدولي للاجتياح البري الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة، كشف مصدر في تحالف الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض طلباً أمريكياً بنشر طائرات مقاتلة في الأراضي العراقية ضمن خطة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.





وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي “AWP”، فإن مصدر رفض الكشف عن اسمه، قال: إن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرات من طراز إف 16 في قواعد عراقية “كجزء من خطتها لردع أي قوى خارجية يحتمل تدخلها في الحرب الدائرة في غزة لصالح الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن السوداني رفض الطلب.

عرض مغر

وأوضح المصدر أن “طلب نشر هذه الطائرات رافقه عرض من واشنطن بتزويد الدول التي توافق على إيواء قواتها ضمن منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط بمنظومات دفاع جوي.. لمنع أي اختراق لأجواء هذه البلدان”.

وتابع المصدر قائلاً: “عندما اجتاح تنظيم داعش العراق في 2014، طلبنا دعم واشنطن بتسليح القوات المسلحة، وأبلغتنا بأن العملية تستغرق على الأقل 24 شهراً، واليوم تنشر صواريخها وتقدم آلاف الجنود مجانا إلى الكيان الغاصب (إسرائيل)”.

– “لدعم إسرائيل”

وأمس الأربعاء، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على طلب من الولايات المتحدة بنشر منظوماتها للدفاع الجوي لحماية القوات الأمريكية في المنطقة قبل الهجوم البري المحتمل على قطاع غزة.

وبهذا الشأن، قالت الصحيفة: إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تسعى لنشر نحو 12 منظومة دفاع جوي في عدة دول بالمنطقة لحماية القوات من الصواريخ.

وعلى صعيد آخر، وفي مؤشر على زيادة التوتر في المنطقة بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي أوقعت أكثر من 7 آلاف قتيل حتى الآن، ودعم الولايات المتحدة والغرب لها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان اليوم الخميس: إن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى الأردن عادت أدراجها بسبب وجود مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي.

والجدير ذكره أن القوات الأمريكية تعرضت لهجمات في العراق وسوريا بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، بينما تدور مناوشات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الصراع في الأراضي الفلسطينية، مع تنامي المخاوف من تحول هذه المناوشات إلى صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.