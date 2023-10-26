وفاة ضابط خامس من قوات البحرين متأثرا بإصابة تعرض لها بالحد الجنوبي للسعودية قبل شهر

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت البحرين، مساء الخميس، وفاة ضابط من قواتها، متأثرا بإصابته في هجوم مسير على حدود الجنوبية للسعودية قبل شهر ، ما يرفع عدد ضحايا الهجوم إلى خمسة قتلى.

وقالت قوات دفاع البحرين، في بيان نعي، إن الرائد محمد سالم محمد عنبر، توفي يوم امس الاربعاء وهو يتلقى العلاج في إحد مشافي السعودية.

وأضافت أن الضابط كان ضمن قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي للسعودية، شمال اليمن.

وسبق أن أعلنت قوات دفاع البحرين، عن وفاة أربعة أفراد من قواتها المرابطة في الحد الجنوبي للسعودية. واتهمت البحرين والسعودية، الحوثيين بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة على موقعهم في 25 من سبتمبر الماضي.