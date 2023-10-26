قطر تكشف حالة واحدة لإمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى من غزة

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت قطر على لسان وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الخميس، عن إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة، بغضون أيام قليلة “إذا توقف القتال”.



وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن الخليفي، قال: المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس صعبة، لكن “الوسطاء يحققون تقدماً”.

وتابع: “يتزايد العنف كل يوم، ومع استمرار القصف، أصبحت مهمتنا أكثر صعوبة”.

وتابع قائلاً: “متفائل بشكل متزايد بشأن تحقيق انفراجة، هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين وهذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى الوصول لفترة يمكننا فيها التحدث بشكل منطقي مع كلا الجانبين (إسرائيل وحماس) والتوصل إلى مبادرات إيجابية”، لافتاً إلى أن “سكان غزة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى”.



وفي السياق، أعلنت حركة حماس، اليوم، أن العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة من جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50 شخصاً بشكل تقديري.

ولم يقدم المتحدث باسم الحركة أي تفاصيل أخرى في هذا الإعلان، الذي أورده على “تلغرام”.

وجاء هذا، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي، أن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حماس بلغ 224، بعد حصيلة أقل كشف عنها الأسبوع الماضي.

ويذكر أنه خلال اليومين الماضيين، تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين مطالبين الحكومة بالكشف عن مصير أولادهم وأقربائهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكر متحدث باسم كتائب القسام أن الفصائل الفلسطينية تحتجز ما يتراوح بين 200 و250 أسيرا بينهم أجانب، وجنود وضباط رفيعو المستوى.