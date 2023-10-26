توكل كرمان في مؤتمر دولي : ما يجري في غزة جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي تنفيذ القوانين الدولية وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة عبر بيان مشترك مع زميلاتها الحائزات على جائزة نوبل للسلام بالوقف الفوري للحرب في غزة، وأدنة كافة حالات استهداف المدنيين. لاسيما النساء والاطفال.

واعتبرت كرمان وزميلاتها أن مايحدث في غزة من حصار وقطع للماء والكهرباء عقاب جماعي ويعد جريمة حرب.

كما طالبت مع زميلاتها النوبليات بتجنيب الأطفال والنساء كل ويلات الحرب و الافراج الفوري عن كافة الرهائن والاسرى ، ورفع الحصار عن غزة. .

وأضافت كرمان في كلمتها بالقول " أكرر هنا ما قلناه ، من ان على المجتمع الدولي الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.

واعتبرت كرمان في كلمتها " إن تعليق السلطات الإسرائيلية للطاقة والماء والغذاء والوقود إلى غزة يمثل عقاب جماعي غير قانوني وجريمة حرب ، وغير مقبول ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال ، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان.".

وخاطبت الحضور في المؤتمر الدولي حول تمكين وقيادة النساء بقولها " ايها الاخوة.. خلال الاربعة والعشرين الساعة الأخيرة فقط اي بعد خطاب الامين العام للامم المتحدة الذي لم يستهوي الحكومة الاسرائيلة قتل القصف الاسرائيلي الشامل لغزة حوالي ١٠٠٠ من المدنيين اغلبهم من الأطفال والنساء .

لكم ايتها الاخوات والإخوة ان تتخيلوا حجم الفاجعة والكارثة التي تعيشها وتنتظرها غزة ، اصواتكم مطلوبة الآن لايقاف هذه الحرب. المدمرة .