لأول مرة في تاربخ المقاومة في غزة… كتائب القسام تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شرق قطاع غزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، استهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية شرق مخيم البريج في قطاع غزة.
وذكرت كتائب القسام في بيان رسمي، أنها "استهدفت مروحية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام – 7"، مشيرة إلى أن مقاتليها أكدوا إصابة المروحية".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن،
فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها