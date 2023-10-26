مركز البحر الأحمر للدراسات يناقش مع مركز الحوار للدراسات المصري حزمة من المقترحات في المجال المهني والتدريبي

الخميس 26 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انعقد في العاصمة المصرية القاهرة لقاءً تشاورياً مشتركاً بين مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية المصري ومركز البحر الاحمر للدراسات السياسية والأمنية اليمني، وذلك في إطار مناقشة آليات تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين المركزين الموقع بينهما في العام ٢٠٢٢.

وفي اللقاء التشاوري الذي جمع رئيس مركز البحر الأحمر محمد الولص برفقة وفد من الباحثين في المركز، مع مدير مركز الحوار الدكتور أحمد طاهر وفريق العمل لديه، ناقش الطرفان عدد من الملفات المهمة حول خارطة العمل المشترك بين المركزين في الفترة القادمة، مع التركيز على ملفين مهمين هما إعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل استكتاب باحثي المركزين.

كما تم مناقشة حزمة من المقترحات بشأن تنظيم عدد من البرامج التدريبية للكوادر اليمنية في مجال تنمية المهارات واكتساب المعارف وتبادل الخبرات.

وعلى هامش اللقاء أهدى رئيس مركز البحر الأحمر مركز الحوار المصري إصدارات المركز البحثية الجديدة والتي أعدها المركز والباحثيين منذ مطلع العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.

هذا وتحمل الدراسات والأوراق السياسية عناوين مختلفة تهتم بالعديد من القضايا الأكثر بروزا على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

من جهته أشاد مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية بجهود مدير مركز البحر الأحمر للدراسات في دعم قضايا الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مواجهة سياسة التشدد والتعنت من جانب جماعة الحوثي وعرقلتها لمشروع السلام"، منوهاً إلى أهمية اللقاء في تعميق علاقات الطرفين وتوسيع مجالات العمل المشترك بين المركزين خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء محمد عمر مستشار رئيس مركز البحر الأحمر للعلاقات الخارجية وسالم مساعد القادري مدير مكتب رئيس المركز في القاهرة، والناشطة اليمنية والباحثة في المركز ياسمين حسن.