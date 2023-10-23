جمعية التنمية بغيل باوزير تختتم ورشة تدريبية خاصة بالمساءلة المجتمعية وأدواتها

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- حضرموت

عدد القراءات 62

بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير الاستاذ سالم عبدالله العطيشي ومنسق مشروع سيري مكون تنمية قدرات السلطات والتعاون المحلي بمنظمة صناع النهضة في ساحل حضرموت المهندس فهمي الديني، اختتمت يوم الأحد الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بالمساءلة المجتمعية وأدواتها (وثيقة المواطن) وآليات الشكاوي والمقترحات لأصحاب المصلحة من مكتب الأشغال والطرق بغيل باوزير محافظة حضرموت.

وأكد العطيشي في ختام الورشة على أهمية هذه الورشة وٱولويتها ضمن احتياجات المديرية لتطوير مهام وعمل المؤسسات الحكومية ومنها مكتب الأشغال والطرق بغيل باوزير وتعزيز عمل المكتب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمديرية بشكل عام موضحا دور السلطة المحلية بغيل باوزير في تقديم التسهيلات والدعم حسب الإمكانيات المتاحة مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني الداعم في إقامة المشاريع التنموية والمساهمة الفاعلة مع مكتب الأشغال بغيل باوزير الفاعل في رفع مستوى الخدمات المعيشية في المديرية في كافة الأصعدة .

بدوره أكد منسق المشروع المهندس فهمي الديني بأهمية هذه الورشة والتي تأتي بهدف تحسين وإدارة الخدمات والوصول لها والتي اختير مكتب الأشغال العامة والطرق بغيل باوزير كنموذج لتطبيقها.

وأشاد الديني بتنوع الأفكار والاراء التي طرحت وتداولت في الورشة من قبل المشاركين من مختلف المجالات المهنية عن مكتب السلطة المحلية بالمديرية ومنظمات المجتمع المدني الذين أثروا النقاشات من خلال خبراتهم في موضوع المساءلة المجتمعية وأدواتها والتي كانت ذات فائدة في تبلور عدد من الأفكار والمقترحات التي وضعت للتنفيذ .

وقدم مدرب الورشة سالمين جمعان مسينون عدد من المحاور والنقاط المهمة لكيفية تطوير مهام وعمل الكادر الوظيفي لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية وعمل حلقة نقاشية ساخنة بين المشاركين والجهة المعنية من قبل مكتب الأشغال وطرح عدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بتحسين أداء ومهام عمل مكنب الأشغال والطرق بالمديرية .

هذا وقد خرجت الورشة بعدد من المقترحات لعمل وأعداد وثيقة المواطن وآلية الشكاوي والمقترحات لأصحاب مصلحة مكتب الأشغال والطرق.

حضر فعاليات ختام الورشة الأخوة مدير عام مكتب الأشغال والطرق محمد عمر بافطيم ومدير عام مكتب الصحة د.فائز بازار العوبثاني ومدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل أحمد الجوهي .

جدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن حقيبة التعاون المحلي وذلك بتمويل من European Union in Yemen بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ضمن مشروع SIERY#والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الأنماني UNDP عبر منظمة صناع النهضة.