عواصم غربية تدافع عن ''حق إسرائيل'' والإتحاد الأوروبي يدعو لهدنة انسانية في غزة توقيت مباريات اليوم وغدا في دوري أبطال آسيا طارق صالح يلتقي قائد حرس الحدود شاهد.. الإعصار ''تيج'' يصل المهرة والسلطات تصدر تحذيرا وتعميما للمواطنين إسرائيل تقصف أراضي مصرية قال أن ''الصواريخ اليمنية'' أصابت اهدافها.. جماعة الحوثي تدفع برئيس حكومتها ''المقال'' لتبني الهجوم على إسرائيل كشف تفاصيل خطة إسرائيلية خطيرة في مدن مصرية مقابل مليارات الدولارات ل مصر لأول مرة… طائرات سلاح الجو في تركيا يعلن مساعدة ومساندة غزة السعودية تعلن عن توقيع 51 اتفاقية مع كوريا الجنوبية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار الطفل البديل يدخل تاريخ برشلونة وأفراح جنونية
أصدرت عواصم غربية، تتصدرها واشنطن، بياناً مشتركاً يطالب إسرائيل بـ"حماية المدنيين" في غزة، في الوقت الذي يؤكد فيه "حقها بالدفاع عن النفس".
وأعلن زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأكد البيان التزام زعماء تلك الدول بالعمل مع الشركاء في المنطقة لمنع تمدد الصراع.
وهذا البيان يضيف مزيداً من الزخم إلى جملة المواقف الغربية الساعية لمنع تمدد الصراع نحو جبهات جديدة، وإن بلغة أكثر دبلوماسية، هذه المرة، من لغة التهديد التي درجت عليها الولايات المتحدة.
من جانبه اعلن الاتحاد الأوروبي دعم إعلان هدنة إنسانية في غزة.
وانضم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى دعوات لوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة.
وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "الآن أهم شيء هو دخول الدعم الإنساني لغزة".
وأضاف أن الوزراء سيناقشون دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لهدنة للسماح بدخول مساعدات أكثر بكثير للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.
هذا وقالت رويترز بان مسودة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لدعم وقف إنساني للحرب بين إسرائيل وحماس لإيصال المساعدات.