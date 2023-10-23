عواصم غربية تدافع عن ''حق إسرائيل'' والإتحاد الأوروبي يدعو لهدنة انسانية في غزة

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أصدرت عواصم غربية، تتصدرها واشنطن، بياناً مشتركاً يطالب إسرائيل بـ"حماية المدنيين" في غزة، في الوقت الذي يؤكد فيه "حقها بالدفاع عن النفس".

وأعلن زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وأكد البيان التزام زعماء تلك الدول بالعمل مع الشركاء في المنطقة لمنع تمدد الصراع.

وهذا البيان يضيف مزيداً من الزخم إلى جملة المواقف الغربية الساعية لمنع تمدد الصراع نحو جبهات جديدة، وإن بلغة أكثر دبلوماسية، هذه المرة، من لغة التهديد التي درجت عليها الولايات المتحدة.

من جانبه اعلن الاتحاد الأوروبي دعم إعلان هدنة إنسانية في غزة.

وانضم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى دعوات لوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "الآن أهم شيء هو دخول الدعم الإنساني لغزة".

وأضاف أن الوزراء سيناقشون دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لهدنة للسماح بدخول مساعدات أكثر بكثير للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

هذا وقالت رويترز بان مسودة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لدعم وقف إنساني للحرب بين إسرائيل وحماس لإيصال المساعدات.