طارق صالح يلتقي قائد حرس الحدود

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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إطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، على جاهزية قوات حرس الحدود، وخططها في التعامل مع محاولات المليشيات الحوثية استخدام الحدود اليمنية في عمليات التهريب.

واستمع عضو مجلس القيادة خلال لقائه، اليوم في الرياض، قائد حرس الحدود اللواء عبدالله أبو حاتم، إلى شرح مفصل عن الأوضاع الميدانية في كافة قطاعات ومواقع حرس الحدود، وما تم تنفيذه في إطار الجهود المبذولة لتطوير قدراتها.

بدوره اكد اللواء أبو حاتم، استشعار حرس الحدود حجم المسؤولية ومضيها في القيام بمهامها،وفق وكالة سبأ.