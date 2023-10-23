عواصم غربية تدافع عن ''حق إسرائيل'' والإتحاد الأوروبي يدعو لهدنة انسانية في غزة توقيت مباريات اليوم وغدا في دوري أبطال آسيا طارق صالح يلتقي قائد حرس الحدود شاهد.. الإعصار ''تيج'' يصل المهرة والسلطات تصدر تحذيرا وتعميما للمواطنين إسرائيل تقصف أراضي مصرية قال أن ''الصواريخ اليمنية'' أصابت اهدافها.. جماعة الحوثي تدفع برئيس حكومتها ''المقال'' لتبني الهجوم على إسرائيل كشف تفاصيل خطة إسرائيلية خطيرة في مدن مصرية مقابل مليارات الدولارات ل مصر لأول مرة… طائرات سلاح الجو في تركيا يعلن مساعدة ومساندة غزة السعودية تعلن عن توقيع 51 اتفاقية مع كوريا الجنوبية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار الطفل البديل يدخل تاريخ برشلونة وأفراح جنونية
إطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، على جاهزية قوات حرس الحدود، وخططها في التعامل مع محاولات المليشيات الحوثية استخدام الحدود اليمنية في عمليات التهريب.
واستمع عضو مجلس القيادة خلال لقائه، اليوم في الرياض، قائد حرس الحدود اللواء عبدالله أبو حاتم، إلى شرح مفصل عن الأوضاع الميدانية في كافة قطاعات ومواقع حرس الحدود، وما تم تنفيذه في إطار الجهود المبذولة لتطوير قدراتها.
بدوره اكد اللواء أبو حاتم، استشعار حرس الحدود حجم المسؤولية ومضيها في القيام بمهامها،وفق وكالة سبأ.