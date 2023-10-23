عواصم غربية تدافع عن ''حق إسرائيل'' والإتحاد الأوروبي يدعو لهدنة انسانية في غزة توقيت مباريات اليوم وغدا في دوري أبطال آسيا طارق صالح يلتقي قائد حرس الحدود شاهد.. الإعصار ''تيج'' يصل المهرة والسلطات تصدر تحذيرا وتعميما للمواطنين إسرائيل تقصف أراضي مصرية قال أن ''الصواريخ اليمنية'' أصابت اهدافها.. جماعة الحوثي تدفع برئيس حكومتها ''المقال'' لتبني الهجوم على إسرائيل كشف تفاصيل خطة إسرائيلية خطيرة في مدن مصرية مقابل مليارات الدولارات ل مصر لأول مرة… طائرات سلاح الجو في تركيا يعلن مساعدة ومساندة غزة السعودية تعلن عن توقيع 51 اتفاقية مع كوريا الجنوبية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار الطفل البديل يدخل تاريخ برشلونة وأفراح جنونية
تشهد محافظة المهرة شرق اليمن منذ فجر اليوم الإثنين امطارا غزيرة في الغيضة وعدد من المديريات الساحلية، فيما نشرت وجنة الطوارئ أرقاما للتواصل والإبلاغ عن أي حوادث.
لجنة الطوارئ دعت المواطنين في المناطق الواقعة بين حصوين ونشطون، ومونغ، والقريبة من ساحل ضبوت، وحافة السادة ومنطقة شحوح، وأطراف حافة كلشات بالغيضة، الى التوجه مؤقتا الى مراكز الإيواء القريبة المحددة من قبل لجنة الطوارئ بالمحافظة مع أخذ الحيطة اللازمة.
وتتعرض ثلاث محافظات شرق اليمن هي سقطرى والمهرة والاجزاء الشرقية من محافظة حضرموت لإعصار مداري ''تيج'' قادما من بحر العرب.
ويتوقع ان يستمر تأثير الإعصار في تلك المناطق حتى يوم الاربعاء.