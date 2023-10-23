شاهد.. الإعصار ''تيج'' يصل المهرة والسلطات تصدر تحذيرا وتعميما للمواطنين

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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تشهد محافظة المهرة شرق اليمن منذ فجر اليوم الإثنين امطارا غزيرة في الغيضة وعدد من المديريات الساحلية، فيما نشرت وجنة الطوارئ أرقاما للتواصل والإبلاغ عن أي حوادث.

لجنة الطوارئ دعت المواطنين في المناطق الواقعة بين حصوين ونشطون، ومونغ، والقريبة من ساحل ضبوت، وحافة السادة ومنطقة شحوح، وأطراف حافة كلشات بالغيضة، الى التوجه مؤقتا الى مراكز الإيواء القريبة المحددة من قبل لجنة الطوارئ بالمحافظة مع أخذ الحيطة اللازمة.

وتتعرض ثلاث محافظات شرق اليمن هي سقطرى والمهرة والاجزاء الشرقية من محافظة حضرموت لإعصار مداري ''تيج'' قادما من بحر العرب.

ويتوقع ان يستمر تأثير الإعصار في تلك المناطق حتى يوم الاربعاء.