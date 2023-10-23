إسرائيل تقصف أراضي مصرية

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء الأحد، إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.
وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي؛ بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.
وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.وأبدى جيش الاحتلال أسفه عن الحادث.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن قصفا إسرائيليا وقع بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأكدت ن القصف لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.