كشف تفاصيل خطة إسرائيلية خطيرة في مدن مصرية مقابل مليارات الدولارات ل مصر لأول مرة… طائرات سلاح الجو في تركيا يعلن مساعدة ومساندة غزة السعودية تعلن عن توقيع 51 اتفاقية مع كوريا الجنوبية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار الطفل البديل يدخل تاريخ برشلونة وأفراح جنونية مقترحات تركيا حول غزة… وتفاعل معها عدة دول بينها غربية إسرائيل تعلن عن إلغاء العملية البرية في غزة أنواع الأطعمة الأكثر فائدة للهضم الدوري الإسباني.. برشلونة يتخطى بلباو بشق الأنفس أمر مقصود ومتعمد.. نائب مصري يدعو لاتخاذ موقف قوي ردا على قصف إسرائيل لموقع عسكري مصري حدودي كيف تؤثر قلة النوم في حالتك النفسية؟
قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات الجوية التركية تخطط لتنفيذ أربع مهمات لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت الوزارة: "لقد بدأنا تحميل طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو التركي، المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات التركية، تتضمن بشكل رئيسي الإمدادات الطبية والأدوية. وتابعت الوزارة في بيانها: "وبمجرد أن تصبح طائراتنا جاهزة، ستطير إلى مصر. وتم التخطيط لأربع رحلات جوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة".
في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة