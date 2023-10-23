الطفل البديل يدخل تاريخ برشلونة وأفراح جنونية

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 127

شاركت موهبة جديدة من نادي برشلونة في مواجهة أتلتيك بيلباو حينما لعب مارك غويو وسجل الهدف الذي قاد النادي الكتالوني للفوز على مضيفه في الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

ونفذ برشلونة من كمين أتلتيك بيلباو بشق الأنفس، بعد الفوز (1-0)، مساء الأحد، على ملعب "مونتوجويك"، معقل النادي الكتالوني، وجاء الهدف في الدقيقة (80)، عن طريق البديل الشاب غويو البالغ 17 عاما، الذي تلقى تمريرة رائعة في العمق من جواو فيليكس، لينطلق بالكرة ويضعها في الشباك.

واحتفلت جماهير برشلونة بصاحب الـ17 عاما، بعد أن حطم غويو رقما قياسيا فريدا حينما سجل الهدف الأول ضد بيلباو، إذ أصبح أسرع لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا في ظهوره الأول، فلم يستغرق اللاعب سوى 33 ثانية فقط ليسجل.

إذ شارك غويو بديلا لفيرمين لوبيز في الدقيقة 79 ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى سجل هدفا رائعا ليمنح لبرشلونة النقاط الثلاث. ومن بين الجماهير السعيدة التقطت كاميرات المشجعين ردة فعل والدة غويو على دخول ابنها تاريخ النادي الكتالوني، وبدت غير مصدقة فرحا بإنجاز ابنها.

وسجل 5 أهداف منها هدفين في دوري أبطال أوروبا للشباب. وفي تصريحات بعد المباراة، قال غويو: "لا ماسيا تعمل وتصنع الكثير من المواهب للوصول إلى هذه المرحلة، لم أنظر إلى هاتفي بعد ولا أعتقد أنني سأستطيع النوم الليلة". وتابع: "أنا سعيد للغاية بما حدث، وممتن للفرصة التي سنحت لي للمشاركة وسعيد أنني نجحت في الاستفادة منها بأكثر طريقة ممكنة".

أما تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فعلق: "حينما تعرضنا للكثير من الإصابات كنا بحاجة للنظر إلى لا ماسيا".

وواصل: "أردت الاعتماد على مارك غويو لأن لديه قدرة رائعة على التسجيل واعتمدت عليه لتحقيق ذلك، وكان في الموعد".

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 17 نقطة في المركز السادس