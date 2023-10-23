الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قامت اختصاصية الجهاز الهضمي الدكتورة ألكسندرا أليسوفا، بتحديد أنواع الأطعمة الأكثر فائدة للهضم.

وأضافت أليسوفا أن "جزءا مهما من عملية الهضم هو الأمعاء، حيث تحتوي على أكثر من 70% من جميع الخلايا، التي تنتج الأجسام المضادة".

وأوضحت الاختصاصية، قائلة: "البكتيريا التي تعيش في الأمعاء تكسر الألياف وتنتج الفيتامينات، التي يحتاجها الجسم بشكل عاجل. هذا هو السبب في أن الأمعاء الصحية يمكن أن تسهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض والالتهابات".

وقالت أليسوفا إن "أكثر المنتجات فائدة تشمل جوز الهند والنعناع والتوت، إذ أن استخدام هذه المنتجات سيمنع الإمساك واضطرابات التمثيل الغذائي وسرطان القولون والانتفاخ".

وأكدت أليكساندرا أليسوفا، أن "جوز الهند يساعد على امتصاص العناصر الغذائية، وكما أظهرت الدراسات، فهو مفيد بشكل خاص للأمراض في الأمعاء وحولها، النعناع له خصائص مضادة للتشنج، ما يجعله مثاليا للتخفيف من متلازمة القولون العصبي ومشاكل الأمعاء الأخرى، وزيادة تناول فيتامين "د" يقلل بشكل كبير من الالتهاب ويدعم نشاط البكتيريا في الأمعاء".

وأشارت أليسوفا إلى أهمية التوت، قائلة: "يستحق التوت مكانا في قائمة أهم الأطعمة لصحة الأمعاء، إذ أن كوبا واحدا منه يحتوي على ثمانية غرامات من الألياف، أي ما يقارب ربع احتياجاتك اليومية من الألياف".