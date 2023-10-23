أنواع الأطعمة الأكثر فائدة للهضم الدوري الإسباني.. برشلونة يتخطى بلباو بشق الأنفس أمر مقصود ومتعمد.. نائب مصري يدعو لاتخاذ موقف قوي ردا على قصف إسرائيل لموقع عسكري مصري حدودي كيف تؤثر قلة النوم في حالتك النفسية؟ تهديد أمريكي لكل من يتحرك ضد إسرائيل.. وإيران تتراجع “خطوة للخلف” لانتقاده الاحتلال.. لا حفلات لفاضل ساي بسويسرا دول الخليج توجه رسالة لرئيس مجلس الأمن وتتحدث عن تحرك عربي تجاه غزة تعرف على ما كتبته الأديبة الفلسطينية هبة أبوندى سويعات قبل استشهادها إصابة 9 مصريين على حدود رفح في قصف اعترف به الاحتلال الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية ويشجب الاستهداف الممنهج للصحفيين
قامت اختصاصية الجهاز الهضمي الدكتورة ألكسندرا أليسوفا، بتحديد أنواع الأطعمة الأكثر فائدة للهضم.
وأضافت أليسوفا أن "جزءا مهما من عملية الهضم هو الأمعاء، حيث تحتوي على أكثر من 70% من جميع الخلايا، التي تنتج الأجسام المضادة".
وأوضحت الاختصاصية، قائلة: "البكتيريا التي تعيش في الأمعاء تكسر الألياف وتنتج الفيتامينات، التي يحتاجها الجسم بشكل عاجل. هذا هو السبب في أن الأمعاء الصحية يمكن أن تسهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض والالتهابات".
وقالت أليسوفا إن "أكثر المنتجات فائدة تشمل جوز الهند والنعناع والتوت، إذ أن استخدام هذه المنتجات سيمنع الإمساك واضطرابات التمثيل الغذائي وسرطان القولون والانتفاخ".
وأكدت أليكساندرا أليسوفا، أن "جوز الهند يساعد على امتصاص العناصر الغذائية، وكما أظهرت الدراسات، فهو مفيد بشكل خاص للأمراض في الأمعاء وحولها، النعناع له خصائص مضادة للتشنج، ما يجعله مثاليا للتخفيف من متلازمة القولون العصبي ومشاكل الأمعاء الأخرى، وزيادة تناول فيتامين "د" يقلل بشكل كبير من الالتهاب ويدعم نشاط البكتيريا في الأمعاء".
وأشارت أليسوفا إلى أهمية التوت، قائلة: "يستحق التوت مكانا في قائمة أهم الأطعمة لصحة الأمعاء، إذ أن كوبا واحدا منه يحتوي على ثمانية غرامات من الألياف، أي ما يقارب ربع احتياجاتك اليومية من الألياف".