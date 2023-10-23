كيف تؤثر قلة النوم في حالتك النفسية؟

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثبتت دراسة بريطانية جديدة أن قلة النوم ربما تتسبب في إصابة الأشخاص بالاكتئاب. وربطت دراسات سابقة بين النوم القليل جداً أو الكثير جداً، وبين الإصابة بمشكلات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب، لكنها لم تتمكن من تحديد أيهما يأتي أولاً، حيث كان بعض الباحثين يعتقدون أن قلة النوم ربما تكون أثراً جانبياً للاكتئاب والقلق وليس العكس. ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أجريت الدراسة الجديدة بواسطة باحثين من كلية لندن الجامعية، وشملت أكثر من 7000 بريطاني، بمتوسط عمر 65 عاماً، تُوبِعَتْ عادات نومهم وأُخْضِعوا لاختبارات تتعلق بصحتهم العقلية. ووجد الفريق أن النوم مدة خمس ساعات أو أقل يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنحو 2.5 مرة. وحدد الباحثون مدة النوم المثالية بأنها من خمس إلى تسع ساعات. وقالت مؤلفة الدراسة أوديسا هاميلتون «وجدنا في دراستنا أن قلة النوم تتسبب في إصابة الأشخاص بالاكتئاب وليس العكس». وفي الوقت نفسه، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب لم يكونوا أكثر عرضة للنوم الأقل. وقالت الدراسة أيضاً إنه «لا يوجد ارتباط» بين الاكتئاب و«النوم الطويل»، إذ إن أولئك الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين ينامون في حدود المدة المثالية. ولفت الفريق إلى أنه ركز بشكل خاص على كبار السن في الدراسة، نظراً لكون «النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر». وقد أكد الحاجة لمزيد من الأبحاث لتشمل المجموعات السكانية الأصغر سناً.