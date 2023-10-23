لانتقاده الاحتلال.. لا حفلات لفاضل ساي بسويسرا

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أُلغيت حفلات كان مقرّرا أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع القادم، بسبب تعليقات ندّد فيها بمجازر الكيان المحتل في غزة، والتي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء من الأطفال والمسنين والنساء، وفق ما أعلن الفنان ومجموعة ميغروس السويسرية المنظمة للحدث.

وكان من المقرّر أن يعزف ساي من الاثنين إلى الخميس الجاري، مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية في زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن. وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا): “استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبّرتُ عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، في وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم”

، وأضاف: “لن أغيّر شيئا في ما كتبتُ في حساباتي”، وفق موقع الأمة برس. وستشهد حفلات “ميغروس كلاسيكس” الأربع في الفترة الممتدة بين الـ23 والـ26 من أكتوبر “تغييرا في البرنامج، فبدلا من فاضل ساي، سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل”، وفق ما أكّد المنظمون في بيان.

وأصدر ساي بيانا، قال فيه: “لقد كنت على ثقة من أنّه يمكننا الاعتماد في أوروبا على حرية التعبير، وكنت أعلم أنّه لن تتمّ تجربة الظلام، لكنني أريد أن أشير إلى أن ثقتي قد اهتزّت بشكل كبير في مواجهة هذا الحادث المزعج”. ‎

وكان العازف التركي، قال في وقت سابق:‎ “لقد وجدت أن سياسة الحرب التي ينتهجها نتنياهو، والتي ليس لها مستقبل، إجرامية للغاية”، وفق موقع عربي 21.