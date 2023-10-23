دول الخليج توجه رسالة لرئيس مجلس الأمن وتتحدث عن تحرك عربي تجاه غزة

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجه مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب البرازيل سيرجيو فرانكا دانيس، بشأن الأوضاع في غزة.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء داخل مجلس التعاون الخليجي، في بيان لهم، عن “أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة”.

وجاء في الرسالة أن “دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام”.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، لوسائل إعلام أن “الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد”.

وأشار البديوي إلى تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.

ولفت إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.