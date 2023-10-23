إصابة 9 مصريين على حدود رفح في قصف اعترف به الاحتلال

الإثنين 23 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 120

أسفر قصف إسرائيلي لموقع مصري قرب كرم أبو سالم على الحدود بين غزّة ومصر والأراضي المحتلّة عن إصابة 9 جنود مصريين، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصريّة. وقال المتحدّث العسكري للقوّات المسلّحة المصرية: “خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد 22 أكتوبر، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطإ ممّا نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية”، مشيرا إلى أنّ الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه بشأن الحادث غير المتعمّد فور وقوعه وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

وكانت قوّات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في بيان، اليوم الأحد: “أنّ إحدى دباباتها أصابت “عن طريق الخطإ موقعا مصريّا” بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وقال الاحتلال: “الحادث قيد التحقيق، وملابساته تخضع للفحص.

الجيش يأسف لهذا الحادث”. يُذكر أنّ غارات لقوّات الاحتلال قرب معبر رفح الحدودي، تسبّبت في إلغاء إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر. ووفق ما أفاد مصدر فلسطيني لوكالات أنباء فإنّ إلغاء دخول شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للقطاع، تمّ في اللحظات الأخيرة بعد سماع دويّ انفجارات قريبة جدّا من معبر رفح تسبّب في إجبار الشاحنات الفلسطينية على مغادرة المعبر والعودة دون تحميل المساعدات، التي عبرت بها الشاحنات المصرية إلى نهاية الجانب المصري من المعبر بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء هذا التطوّر بالتزامن مع إعلان المقاومة الفلسطينيّة عن اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال التي تسلّلت إلى أطراف جنوب قطاع غزة. وقال بيان صدر عن كتائب القسام: “إنّ مقاتليها أوقعوا قوّة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار”. وأضاف البيان: “التحم المجاهدون مع القوة المتسلّلة فدمّروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.