مباحثات إندونيسية سعودية بشأن جهود السلام في اليمن

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أكدت السعودية وإندونيسيا، يوم الاحد، أهمية انخراط جماعة الحوثي مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
وشدد الجانبان، في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء ماليزيا للمملكة، على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأشاد الجانب الماليزي بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، والتي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12 / 1 / 1445هـ عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة (1,2) مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.
كما أكدا الجانبان على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.