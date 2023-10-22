الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية ويشجب الاستهداف الممنهج للصحفيين مباحثات إندونيسية سعودية بشأن جهود السلام في اليمن مقتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح في تعز والغرفة التجارية تطالب بالقبض على الجاني لجنة الطوارئ توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات إعصار "تيج" الوحدة التنفيذية تفتتح ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن رايتس رادار لحقوق الإنسان تدين حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة لتبرير عميلة نهب المرتبات وعدم صرفها مليشيا الحوثي تلجأ الى هذه الحيلة اليك التفاصيل أسقاط مسيرة حوثية شمال مأرب بنيران قوات الجيش رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل المهرة لمتابعة جهود مواجهة آثار الاعصار "تيج" منظمة أممية تحذر من تأثيرات محتملة للإعصار "تيج" شرق اليمن
قتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح، مساء الاحد، وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت مصادر محلية إن مالك شركة العقيلي للصرافة والتحويلات جبران محمد عقيل قتل اليوم، في جولة سنان، وسط المدينة، برصاص مسلح.
وأكدت الغرفة التجارية في مدينة تعز، مقتل التاجر، جبران قائد محمد عقيل، مالك منشأة العقيلي للصرافة، برصاص مسلح، مشيرة إلى أنه قتله "دون مبرر يدفعه إلى هذه الفعلة الشنيعة".
وأدانت الغرفة التجارية بشدة هذه الجريمة، مثلها من الجرائم التي تستهدف افراد القطاع التجاري والصناعي والمصرفي في المحافظة.
وطالبت الغرفة التجارية، من الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بدورها في ملاحقة القاتل والكشف عنه واحالته للقضاء.