مقتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح في تعز والغرفة التجارية تطالب بالقبض على الجاني

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح، مساء الاحد، وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية إن مالك شركة العقيلي للصرافة والتحويلات جبران محمد عقيل قتل اليوم، في جولة سنان، وسط المدينة، برصاص مسلح.

وأكدت الغرفة التجارية في مدينة تعز، مقتل التاجر، جبران قائد محمد عقيل، مالك منشأة العقيلي للصرافة، برصاص مسلح، مشيرة إلى أنه قتله "دون مبرر يدفعه إلى هذه الفعلة الشنيعة".

وأدانت الغرفة التجارية بشدة هذه الجريمة، مثلها من الجرائم التي تستهدف افراد القطاع التجاري والصناعي والمصرفي في المحافظة.

وطالبت الغرفة التجارية، من الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بدورها في ملاحقة القاتل والكشف عنه واحالته للقضاء.