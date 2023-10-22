لجنة الطوارئ توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات إعصار الوحدة التنفيذية تفتتح ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن رايتس رادار لحقوق الإنسان تدين حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة لتبرير عميلة نهب المرتبات وعدم صرفها مليشيا الحوثي تلجأ الى هذه الحيلة اليك التفاصيل أسقاط مسيرة حوثية شمال مأرب بنيران قوات الجيش رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل المهرة لمتابعة جهود مواجهة آثار الاعصار "تيج" منظمة أممية تحذر من تأثيرات محتملة للإعصار "تيج" شرق اليمن بن مبارك يبحث مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في اليمن دول التعاون الخليجي تعرب عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارا يضع حداً للجرائم في غزة كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس
وجهت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة العامة والسكان في اجتماع لها اليوم بعدن برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الأولية علي الوليدي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة للإعصار "تيج".
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن الاجتماع وجه مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى وإعداد خطط الطوارئ الخاصة بهم لمواجهة أي طارئ والعمل على إبقاء المرافق الصحية وكوادرها في حالة الجهوزية التامة.
وأضافت أن الإجتماع كلف مدير عام الطوارئ بإعداد خطة طوارئ تفصيلية يتم مناقشتها وإقرارها وتتضمن إجراءات الاستعداد لاي اضرار محتملة نتيجة الإعصار. وناقش الاجتماع، الإجراءات الأولية الموجبة للتنفيذ السريع استعدادا لتداعيات الاعصار المداري "تيج" الذي يضرب المنطقة حاليا وإمكانية توجهه نحو السواحل اليمنية.