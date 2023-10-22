لجنة الطوارئ توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات إعصار

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجهت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة العامة والسكان في اجتماع لها اليوم بعدن برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الأولية علي الوليدي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة للإعصار "تيج".

وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن الاجتماع وجه مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى وإعداد خطط الطوارئ الخاصة بهم لمواجهة أي طارئ والعمل على إبقاء المرافق الصحية وكوادرها في حالة الجهوزية التامة.

وأضافت أن الإجتماع كلف مدير عام الطوارئ بإعداد خطة طوارئ تفصيلية يتم مناقشتها وإقرارها وتتضمن إجراءات الاستعداد لاي اضرار محتملة نتيجة الإعصار. وناقش الاجتماع، الإجراءات الأولية الموجبة للتنفيذ السريع استعدادا لتداعيات الاعصار المداري "تيج" الذي يضرب المنطقة حاليا وإمكانية توجهه نحو السواحل اليمنية.