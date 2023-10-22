الوحدة التنفيذية تفتتح ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، حفل افتتاح ورش العمل بشأن تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن لمدراء عموم المديريات في محافظات عدن، لحج، الضالع، تعز، ابين، الحديدة ابتداء من تاريخ 22 اكتوبر وحتى2 نوفمبر 2023م، بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وفي الحفل ألقى معالي وزير الادارة المحلية / حسين عبدالرحمن الاغبري كلمة أكد فيها اهمية انعقاد ورش العمل الخاصة لمناقشة تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن في المحافظات المستهدفة.

وأهمية الخروج بنتائج وتوصيات تهدف في الأساس إلى معالجة أوضاع النازحين واستفادة المجتمع المضيف من المشاريع المقدمة من المنظمات الداعمة.

واشار وزير الادارة المحلية الى مجمل الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتفعيل أداء السلطات المحلية بما في ذلك توسيع الصلاحيات وزيادة الايرادات ومعالجة كافة الاختلالات والقصور والزيارات والنزولات الميدانية للجان التقييم التابعة للوزارة للمحافظات المحررة وما توصلت إليه من نتائج ايجابية للنزول الميداني من خلال التقارير المرفوعة للوزارة .

مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية في المحافظات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. وقال مخاطبا المشاركين في حفل افتتاح الورشة: إن محافظي المحافظات يمثلون رؤساء حكومات مصغرة في محافظاتهم. ونحن من مهامنا المناطة بنا كوزارة الاشراف والمتابعة واعمال التقييم لأداء السلطات المحلية وتسهيل وتذليل كافة الصعوبات، وكذا العمل مع الحكومة لزيادة الموازنات وبرامج الدعم الحكومي للمحافظات.

وكان رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين / نجيب السعدي قد ألقى كلمة ترحيبية استعرض فيها أهمية انعقاد ورش الأعمال التي تستهدف مدراء عموم المديريات واللجان المجتمعية في ست محافظات هي ( عدن ،لحج ،تعز الضالع ،ابين ،والحديدة، حضرموت، مأرب) وبواقع ست ورش في كل محافظة ورشة والتي تهدف الى تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن مشيرا الى ما مثلته الكوارث والحروب من إشكالية في نزوح اليمنيين خصوصا خلال فترة الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون على المحافظات اليمنية وأدت الى نزوح ستة ملايين ونصف المليون نسمة .عاد منهم اثنين مليون ونصف إلى مناطقهم فيما لازال نحو ثلاثة ملايين نازح في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية .

واشار إلى أهم أهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن وآليات المعالجات والاهتمام بتوفير احتياجات المجتمعات المضيفة، وهو ما سيتم مناقشته خلال فعاليات الورش للخروج بتوصيات ومقترحات سيتم رفعها إلى الحكومة لمعالجتها.

وتطرق إلى جهود الحكومة في معالجة أوضاع النازحين والذي تمثل بإنشاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، و ما قامت به من جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشاريع بدعم من المنظمات المانحة رغم الإشكاليات العديدة التي واجهت عمل الوحدة ومنها العمل العشوائي للمنظمات المانحة وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية.

فيما اكدت السيدة / مايا أميرة تونجا ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اهتمام المنظمة ودعمها لكل الجهود الهادفة تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن بما في ذلك دعم المشاريع ذات الاحتياج للنازحين والمجتمعات المضيفة. مشيدة بجهود الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لمساعدة وتخفيف معاناة الأسر النازحة في عموم المحافظات..

حضر حفل الافتتاح محمد عبد الحميد رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء ومحافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله التركي واللواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع ووكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي والأمين العام للمجلس المحلي أبين مهدي الحامد ومدير مكتب محافظ الحديدة الاستاذ أنور بورجي