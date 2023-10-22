أسقاط مسيرة حوثية شمال مأرب بنيران قوات الجيش

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت قوات الجيش الوطني ، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مارب.

وقال مركز سبأ الإعلامي، إن أفراد الجيش والمقاومة الشعبية اسقطوا طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي شمال مأرب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل أيام تعرض موقع عسكري في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر غربي المحافظة، لقصف بالطائرة المسيرة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين من منتسبي قوات اللواء 63 مشاة الحكومية.

وبين الحين والآخر، تعلن القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة مفخخة للحوثيين، في جبهات مأرب، وغيرها من الجبهات في محافظات مختلفة.