الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء اليوم الأحد، الى محافظة المهرة لمتابعة التداعيات المحتملة للإعصار "تيج".

وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن رئيس مجلس القيادة وصل اليوم مدينة الغيضة في زيارة طارئة لمحافظة المهرة دعما لجهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري "تيج" الذي يدخل المحافظات الشرقية هذا الاسبوع.

وأضافت أن فور وصوله اجتمع بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وقيادات السلطة المحلية، بحضور وزير الاشغال العامة والطرق سالم العبودي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

وكان العليمي قد اجرى اتصالات مع محافظي محافظتي حضرموت مبخوت بن ماضي، وارخبيل سقطرى رأفت الثقلي للاطلاع على اجراءات المحافظات الثلاث للتعامل مع اثار الاعصار المداري الذي دخل اليوم الاحد ارخبيل سقطرى في طريقه إلى المهرة، والاجزاء الشرقية من حضرموت.

وسيطلع العليمي على مستوى تنفيذ الاجراءات الاحترازية ومدى التنسيق بين اجهزة السلطات المحلية، والحكومية، والمنظمات الاقليمية والدولية لمواجهة كافة الاحتمالات، والحد من الاثار المتوقعة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، كما على سير العمل التنفيذي في محافظة المهرة، ومستوى امدادات الخدمات الاساسية في مختلف القطاعات، وفقا للوكالة.

وكان مركز الانذار المبكر قد شدد على المواطنين في المحافظات الشرقية بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع بدء تأثيرات الحالة المدارية على محافظة سقطرى واقترابها من محافظتي المهرة، وحضرموت، وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.