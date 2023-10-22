الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من تأثيرات محتملة للإعصار المداري "تيج" على السواحل اليمنية الشرقية وبالاخص، على أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة.

وقالت المنظمة في نشرة لها، أصدرته اليوم الاحدالاحد، إن العاصفة الإعصارية A 05 أو العاصفة الاستوائية ‎تيج، تؤثر على ‎سقطرى برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأضافت أن العاصفة الإعصارية A05 أو العاصفة الإستوائية ‎تيج تؤثر على ‎سقطرى ومن المتوقع أن تتطور إلى عاصفة إعصارية شديدة بتأثيرات محتملة على ‎المهرة في ‎اليمن.

وتوقعت حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة".. ونصحت "مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على مراقبة الوضع حيث يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضراراً واسعة النطاق أثناء الهبوط".

ودعت الفاو جميع الصيادين في البحر العربي بضرورة الامتناع عن الصيد هذه الفترة.