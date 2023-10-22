منظمة أممية تحذر من تأثيرات محتملة للإعصار "تيج" شرق اليمن بن مبارك يبحث مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في اليمن دول التعاون الخليجي تعرب عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارا يضع حداً للجرائم في غزة كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس مشروع شيطاني تسعى الصهيونية لإنشائه من القطاع الغزاوي .. ما هدف إسرائيل من تفريغ غزة وتهجير أهلها بالقوة؟ الرئيس الصيني في رسالة بعثها للعليمي.. ''نؤكد التزام بكين بدعم سيادة ووحدة واستقرار اليمن'' عدن.. محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة حنين بيان عاجل موجه للمواطنين في محافظات المهرة وسقطرى وشرق حضرموت شاهد.. طفلة رضيعة تنجو بإعجوبة من تحت الإنقاض في غزة
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، جدد بن مبارك، خلال اللقاء، إدانة الحكومة اليمنية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، مندداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية والتي سقط وما زال يسقط ضحيتها الآلاف من المدنيين خاصة من النساء والأطفال.
وأكد تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضافت الوكالة أن الوزير بن مبارك استعرض جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم مساعي إحلال السلام، وتطرق لجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، و إحياء العملية السياسية على اساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
من جانبه، جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، كما أكد على دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.