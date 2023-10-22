بن مبارك يبحث مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في اليمن

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، جدد بن مبارك، خلال اللقاء، إدانة الحكومة اليمنية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، مندداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية والتي سقط وما زال يسقط ضحيتها الآلاف من المدنيين خاصة من النساء والأطفال.

وأكد تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت الوكالة أن الوزير بن مبارك استعرض جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم مساعي إحلال السلام، وتطرق لجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، و إحياء العملية السياسية على اساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

من جانبه، جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، كما أكد على دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.