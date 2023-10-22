منظمة أممية تحذر من تأثيرات محتملة للإعصار "تيج" شرق اليمن بن مبارك يبحث مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في اليمن دول التعاون الخليجي تعرب عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارا يضع حداً للجرائم في غزة كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس مشروع شيطاني تسعى الصهيونية لإنشائه من القطاع الغزاوي .. ما هدف إسرائيل من تفريغ غزة وتهجير أهلها بالقوة؟ الرئيس الصيني في رسالة بعثها للعليمي.. ''نؤكد التزام بكين بدعم سيادة ووحدة واستقرار اليمن'' عدن.. محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة حنين بيان عاجل موجه للمواطنين في محافظات المهرة وسقطرى وشرق حضرموت شاهد.. طفلة رضيعة تنجو بإعجوبة من تحت الإنقاض في غزة
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
جاء ذلك خلال رسالة بعث بها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابةً عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن).
وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام.
وأكد على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.
وأشار إلى إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.