كتائب القسام تعلن عن إفشال أول توغل للجيش الإسرائيلي ..وتكشف عن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إن جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس فغادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام.

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب مساء الأحد أن الجيش الإسرائيلي اعترف بوقوع إصابات في صفوف جنوده بعد وقوع قوة مدرعة في كمين لـ"كتائب القسام" شرق خانيونس.

وأعلنت "كتائب القسام" عن وقوع اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن عناصرها دمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب.

وأكدت في البيان أن عناصر الكتائب عادت إلى قواعدها بسلام. واعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع 4 إصابات في الجيش الإسرائيلي في الاشتباك المسلح قرب كيبوتس كيسوفيم شرق خانيونس.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

كما أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان