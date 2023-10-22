الرئيس الصيني في رسالة بعثها للعليمي.. ''نؤكد التزام بكين بدعم سيادة ووحدة واستقرار اليمن''

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تسلم الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد رسالة من الرئيس تشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
واكد الرئيس بينغ في رسالته التي سلمها القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنغ، الدعم الصيني لمجلس القيادة الرئاسي لاداء مهامه ولعب الدور البناء لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن.
كما اكد الرئيس الصيني التزام بكين بدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.
بدوره حمل الرئيس، القائم بالاعمال الصيني، نقل تحياته الى الرئيس تشي جين بينغ، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الصيني الصديق مزيدا من التقدم والرخاء.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من الازدهار والنماء خلال الفترة المقبلة.
كما اشاد الرئيس بالموقف الصيني الثابت، قيادة وحكومة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وفق وكالة سبأ.