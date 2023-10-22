عدن.. محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة حنين

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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أيدت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧م بكافة فقراته الذي قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.

وحسب ما نشرته النيابة العامة على صفحتها بـ"فيسبوك" فإن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية الأولى في محكمة استئناف محافظة عدن صباح هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ قضي بالآتي: "قبول الطعن الاستئناف المقدم من من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطه محاميه د/ علي بارحم، في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام ٤٥ بتاريخ ٢٠ محرم ٤٥ الموافق ٢٠٢٣/٨/٧م بكافة فقراته لموافقة لصحيح الشرع والقانون".

كما قضي الحكم على المستأنف المحكوم عليه "دفع اتعاب المحاماة ومخاسر التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا الف ريال يمني".

وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، حكما يقضي بإعدام المتهم بقتل الطفلة "حنين البكري"، عقب جلسات محاكمات مستعجلة استمرت لأيام، فيما تتجه القضية نحو الاستئناف.

وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة، فقد أدانت المحكمة "حسين محمد حسين هرهرة" بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري" ومعاقبته "بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.

كما أدانت محكمة المنصورة "هرهرة" بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري (شقيقة حنين)، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.

ووفق منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة بـ"مصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة"، كما حكمت بـ"الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما".

وقبلت المحكمة حينها "الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها"، حسب منطوق الحكم الذي أشار الى أن حق الطعن "مكفول للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم"، وحكمت محكمة المنصورة أيضا بإعادة "ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون".

وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل يوم واحد من عيد الأضحى إثر خلاف عقب حادث تصادم خفيف مع مركبة كانت على متنها برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة.