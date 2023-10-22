بيان عاجل موجه للمواطنين في محافظات المهرة وسقطرى وشرق حضرموت

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اهاب مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت اليوم الاحد، بالمواطنين في محافظات المهرة سقطرى ومديريات شرق حضرموت، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع اقتراب تأثيرات الحالة المدارية في بحر العرب، وما يصاحبها من هطول غزير للأمطار واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية لليمن.

ودعا المركز في بيان صحافي، المواطنين الى الابتعاد عن بطون الاودية وعدم المجازفة في عبورها، ورفع الممتلكات العامة والخاصة والمركبات من مجاري الأودية وفروعها الممتدة بداخل المدن والقرى، و تجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو الموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار، واخذ الحيطة والحذر للساكنين بقرب المنحدرات الجبلية والمرتفعات من خطورة الانزلاقات الطينية و الصخرية، وحذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر او الإبحار نتيجة للرياح العاتية واضطراب امواج البحر الشديد.

وأشار المركز الى ان بيانات التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل خرائط الطقس تشير إلى استمرارية تحرك الإعصار المداري الذي يصنف من الدرجة (الثالثة) في المدخل الشرقي لخليج عدن بهبات رياح مركزية تتراوح بين (100 - 110) عقدة تبعد عن أقرب نقطة من سواحل المحافظات الشرقية (390) كيلومتر وعن جزيرة سقطرى (50)كيلومتر، وتتحرك في أتجاه مباشر نحو محافظة المهرة خلال (48) ساعة القادمة.

وأوضح المركز ان مركز عين الإعصار المداري يتوقع ان يمر في المنطقة الواقعة بين مدينة حصوين و قشن بمحافظة المهرة ابتداء من مساء غداً الاثنين إلى فجر الثلاثاء يصاحبها هطول غزير للأمطار مع رياح عاتية وهيجان أمواج البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار .

ولفت الى انه من المتوقع أن تتراجع حدة الإعصار المداري يوم الثلاثاء بعد مروره في اليابسة بمحافظة المهرة إلى (منطقة ضغط جوي منخفض) تتحرك في أتجاه شمال غرب غرب باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت والشريط الساحلي تدخل ضمن التأثيرات غير المباشرة وأقل حدة تبدأ التأثيرات من يوم الثلاثاء إلى مساء الأربعاء.